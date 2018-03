O ano começou com novidades no cardápio da merenda escolar dos estabelecimentos de ensino de Córrego Fundo. A partir deste ano, foram incluídos no cardápio refeições com peixe, barra de cereal e granola.

As mudanças foram divulgadas pela nutricionista da Secretaria de Educação, Cíntia Mara dos Anjos. De acordo com ela, a alimentação fornecida pela escola é preparada observando aspectos nutricionais de crianças e jovens.

“Além da escolha cuidadosa dos alimentos que serão fornecidos pela merenda escolar e da elaboração de um cardápio atrativo e balanceado, a produção da merenda escolar envolve a aquisição de produtos de qualidade, o trabalho de avaliação nutricional e a preparação por cantineiras e auxiliares de serviços gerais”, observou Cíntia.