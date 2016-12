As escolas de Córrego Fundo realizaram, na semana passada, a Semana de Educação para a Vida. O evento ocorre em obediência à Lei Federal nº 11.988/09, com o objetivo de promover e incentivar a participação social, política e econômica dos alunos, visando à troca de experiências e a convivência coletiva e cidadã.

Na Escola Municipal Tereza Maria de Faria Vaz e na Escola Municipal Rafael José Alves, as atividades foram desenvolvidas nos dias 22 e 23 de novembro. Em ambas as escolas, a atividade contou com palestra da enfermeira Aline Miranda, que abordou questões relativas à saúde e alimentação, e do policial militar sargento Ênio, que falou sobre educação no trânsito.

A Semana de Educação para a Vida é direcionada às escolas públicas de ensino fundamental e médio de todo país e é programada de acordo com as especificidades regionais e culturais da comunidade escolar.

Em ofício, a Superintendência Regional de Ensino, diz que a intenção é de que esta atividade colocasse em evidência a reflexão sobre valores necessários à vida em sociedade e ao exercício da cidadania, tendo, para tanto, como aporte o respeito e valorização das diferenças culturais, étnicas, de orientação sexual, de crença, de gênero, deficiências e tantas outras.

Para a coordenação pedagógica da Secretaria de Educação, esta proposta é muito importante porque aborda assuntos e questões de relevância social e favorece um diálogo interdisciplinar que impulsiona os alunos a verificar a importância do conhecimento aplicado na vida fora da escola.