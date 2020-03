O Banco Municipal de Alimentos (BMA) arrecadou nesta semana 1.062 quilos de alimentos. A ação solidária partiu das Escolas Estaduais de Formiga, que por estarem com suas atividades suspensas devido à precaução ao coronavírus repassaram os alimentos ao equipamento.

Segundo a inspetora de ensino Aparecida de Sá, considerando o Decreto de Calamidade Pública do Governo de Minas Gerais e a Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19, que suspendeu as atividades escolares, foi recomendada a doação de alimentos perecíveis adquiridos e em estoque nas unidades escolares. “A ação, que acontece em todos os municípios da circunscrição de Superintendência Regional de Passos, sob a direção de Lael Helena Keller de Souza, visa evitar o desperdício e vai ao encontro da finalidade do Banco de Alimentos, que é a garantia da Segurança Alimentar e Nutricional no município. ”

A união das Escolas Estaduais com o Banco de Alimentos de Formiga possibilitou o repasse dos alimentos e a montagem de cestas básicas para serem encaminhadas a famílias em situação de vulnerabilidade social através dos Cras. Participaram da ação as escolas: Aureliano Rodrigues Nunes, Cesec Angela C. C. Corrêa, Dr. Abílio Machado, Jalcira Santos Valadão (Escola Normal), José Bernardes de Faria, Professor Joaquim Rodarte, Professor Tonico Leite e Rodolfo Almeida.

Fonte: Decom