De 2 a 6 foi realizada em Córrego Fundo, junto às escolas municipais, a Semana da Alimentação Saudável. As atividades foram promovidas pela secretaria de Educação, por meio da nutricionista Cíntia Mara dos Anjos.

Durante a semana, as crianças tiveram acesso a um cardápio diferenciado. De acordo com a nutricionista, as mudanças são uma forma de demonstrar que a alimentação saudável possibilita diversas combinações e opções que fazem bem à saúde, e que também são bastante saborosas.

Nas três escolas do município, foram confeccionados e expostos painéis com informações sobre a alimentação saudável, bem como exibidos vídeos educativos.

No Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI “Sol Nascente” houve um momento para a roda de alimentos, em que as crianças fizeram degustação de frutas.

Já na Escola Municipal Tereza Maria de Faria Vaz e Escola Municipal Rafael José Alves foram promovidas gincanas, com objetivo lúdico e educativo.