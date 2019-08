A Secretaria de Educação e Esportes de Formiga realizará no dia 7 de setembro, a Primeira Feira Cultural da Rede Municipal de Ensino, cujo tema será “Cultura, Arte e Educação na Praça”.

O evento terá início às 8h, na avenida José Augusto de Sousa, no Terminal Rodoviário.

Durante a feira haverá hasteamento das bandeiras, exposição dos trabalhos pedagógicos das escolas municipais, apresentação da 6ª edição do Concurso “Contador de História” (Educação Infantil) e premiação dos vencedores do Concurso de Redação da Rede Municipal de Ensino. Alunos da Escola Estadual Aureliano Rodrigues Nunes também participarão do evento.