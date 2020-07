Distanciamento de pelo menos um metro, uso obrigatório de máscara, rodízio entre os estudantes, interdição dos bebedouros e aulas em ambientes abertos, como quadras esportivas. Essas são algumas das recomendações propostas pelo Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (SinepMG) para o retorno das aulas presenciais. O documento com todas as diretrizes, que possui 32 páginas, foi apresentado nesta terça-feira (14) para os diretores das instituições privadas do Estado.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, mais de um milhão de alunos da rede particular, do ensino básico ao superior, estão afastados das escolas e faculdades. Por enquanto, ainda não há previsão dos órgãos municipais e estaduais de quando os estudantes vão poder retomar às aulas presenciais. No entanto, o Sinep distribuiu o documento para que as escolas se organizem e façam os ajustes necessários para quando as governantes autorizarem a abertura das unidades de ensino.

A presidente do sindicato, Zuleica Reis destacou que não quer pressionar o governador Romeu Zema (Novo) nem o prefeito Alexandre Kalil (PSD) para liberar o funcionamento das escolas. “Não estamos querendo forçar nada. Sabemos que estamos no pior momento da pandemia, mas queremos que elas tenham condições de formular e colocar em prática tudo o que for preciso para que possam funcionar quando forem autorizadas”, explicou.

Por isso, durante assembleia com todas as instituições particulares, o documento com as orientações foi apresentado. Ele foi formulado em conjunto com a Associação Mineira de Epidemiologia e Controle de Infecções (Ameci) e, além de medidas sanitárias para evitar a contaminação pelo vírus, também traz orientações de como as escolas podem tratar a saúde mental, socioemocional e física dos alunos.