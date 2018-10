A locação (concessão de uso) dos quiosques 02 e 03 do Parque Municipal Dr. Leopoldo Corrêa (Praia Popular) foi definida na manhã desta segunda-feira (29).

A Diretoria de Compras Públicas realizou mais um processo licitatório para a escolha dos locatários. Três pessoas participaram da concorrência e as vencedoras foram as empreendedoras Giselly Cristina de Faria Nascimento e Elisângela Efigênia Teixeira.

Esse é o segundo processo licitatório realizado para concessão de uso dos quiosques do parque. O primeiro ocorreu no dia 10 de setembro e, de três interessados na locação, apenas um se apresentou corretamente habilitado: o microempreendedor Pedro Henrique de Souza Faria, que ficou com o quiosque 01.

Os dois processos, na modalidade “concorrência” e do tipo “maior oferta”, foram conduzidos pela comissão permanente de licitação.