Atletas da Escolhinha de Futebol Zenga, de Formiga, participarão de um amistoso em Lagoa da Prata no dia 10deste mês.

As categorias serão 2006, 2007, 2008/2009 e 2010/2011 e as partidas terão início as 8h30, na quadra de grama sintética.

Os craques de Formiga enfrentarão a equipe Arena Futebol Society.