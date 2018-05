Por Gleiton Arantes

Neste sábado (5), a Escolinha de Futebol Zenga comemorará mais um ano de existência.

Para celebrar a data serão realizadas partidas de futebol que ocorrerão na quadra do Alencar, a partir das 8h.

As equipes participantes são: Escolinha Projeto Social Tapetão, Escolinha Instituto Fumaça, Escolinha Fair Play de Iguatama e a Escolinha Zenga.

A escolinha:

A Escolinha Zenga conta atualmente com 50 crianças entre 6 e 12 anos matriculadas e vem crescendo em Formiga.

Os treinos acontecem às quartas feiras, às 16h e sábados às 8h.

De acordo com o treinador, Alessandro Pires (Zenga), “os treinamentos são diferenciados e buscam sempre trabalhar com os fundamentos do futebol que têm sido esquecidos por muitas Escolinhas”.