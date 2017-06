Da Redação

O escritório de advocacia LCFP Sociedade de Advogados está com inscrições abertas até sexta-feira (16) para o processo seletivo de estagiário.

Dentre os requisitos para participar da seleção, o candidato tem que estar regularmente matriculado no 7o ou 9o período do curso de Direito, apresentar bons conhecimentos em informática e possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria B.

A remuneração é R$500 além de benefícios (auxílio-transporte e seguro contra acidentes), o horário de trabalho é de 30 horas semanais.

Os interessados deve agendar entrevista nos telefones: (37) 3321-3244 com Lorrana ou no (37) 98412-2840 com Paulo César.