Uma escuna com 20 turistas que faziam um passeio pelo Lago de Furnas naufragou na tarde dessa quinta-feira (7) em Capitólio.

De acordo com informações do Portal Melhor de Minas em sua página no Instagram, o naufrágio ocorreu próximo ao Cânions, na entrada da cachoeira Cascata.

Segundo o bombeiro Eduardo Ribeiro Silvestre do pelotão da cidade de Piumhi, o acidente aconteceu perto dos cânions. “Tudo indica que a escuna deve ter batido nas pedras, mas ainda não sabemos a real causa do acidente, as pessoas deixaram a escuna e se seguraram nas pedras. O corpo de bombeiros nem chegou a ser acionado”, disse.

Um vídeo mostra o desespero dos passageiros saindo do barco e se agarrando às pedras. Outras embarcações que passavam pelo local no momento do naufrágio ajudaram no resgate. Ninguém ficou ferido.