No dia 10 de julho, a Target Clube de Tiro em Formiga realizará mais um evento voltado para as pessoas que apreciam a prática de disparos de arma de fogo.

O evento, denominado de Guns Experience, é considerado uma verdadeira degustação de armas, e terá início às 8h. A direção da Target informa que o segundo lote já está à venda. Para os sócios, o valor é de R$180 e para os não sócios, R$210.

Os interessados terão a experiência de atirar com um fuzil 556, uma carabina tática .40, uma puma .357 ou ainda um revólver .454 casull.

O evento ocorrerá em parceria com a empresa Richter Equipamentos Táticos, que é representante exclusiva da Tauros, fábrica de armas em Minas Gerais.

Segundo a direção da Target, os participantes poderão efetuar disparos em vários tipos de armas, de acordo com a tabela abaixo. “Por exemplo, com um calibre 9 mm, o participante tem direito a dois tiros e pode escolher o tipo de arma que quer usar”.

O local conta com toda uma estrutura de segurança e os participantes ainda terão acompanhamento individual de instrutores durante os disparos.

Essa é uma experiência única para quem quer usar os variados tipos de armas. O valor está incluído as armas e as munições, de acordo com a tabela.

O evento é aberto ao público acima de 18 anos que não possui antecedentes criminais.

Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (37) 99872-9586.

Fonte: Target Clube

Fotos: divulgação Target Clube de Tiro

