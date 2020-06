A ministra da Indústria e do Turismo espanhola, Reyes Maroto, disse nesta quinta-feira (4) que todas as restrições a cruzamentos nas fronteiras com França e Portugal serão suspensas a partir do dia 22 de junho.

As autoridades fecharam as fronteiras a todos que não sejam espanhóis, trabalhadores e caminhoneiros que atravessam as divisas, em meados de março, quando o país entrou em isolamento para frear o contágio do novo coronavírus.

Maroto disse aos repórteres que a Espanha provavelmente encerrará a quarentena de pessoas chegando por terra da França e de Portugal na mesma ocasião, mas acrescentou que isso ainda precisa ser aprovado.

A questão da reabertura das fronteiras é crucial na Europa, agora que os países atingidos duramente pela pandemia do novo coronavírus tentam reativar suas economias e voltam a permitir a liberdade de movimento gradualmente no Espaço Schengen, área normalmente sem divisas. Formado por Estados-membros da UE e associados, o Espaço Schengen permite que cidadãos dos países signatários e turistas circulem livremente, sem a necessidade de apresentar documentos ou passaporte quando cruzam fronteiras.