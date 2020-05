O governo da Espanha autorizou que clubes realizem treinos coletivos, com no máximo 10 pessoas, a partir desta segunda-feira (18). O desejo é que o Campeonato Espanhol seja retomado até 12 de junho. Os clubes já estão realizando treinos individuais desde 4 de maio.

Com a decisão, clubes de Madri e da Catalunha, como Real, Atlético e Barça, estão autorizados a realizarem as atividades mesmo que estejam situados em áreas consideradas com estado de alerta.

“Os clubes profissionais poderão desenvolver treinamentos de caráter total dirigidos para uma modalidade esportiva específica, cumprindo com as correspondentes medidas de prevenção e higiene”, disse o Diário Oficial.

Matéria do R7