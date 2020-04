A Espanha registrou, nesta quinta-feira (23), 440 mortes porcoronavírus nas últimas 24 horas, no terceiro dia de aumento desse dado, e ultrapassou a barreira de 22 mil mortes no total, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde.

Terceiro país do mundo com mais mortes por Covid-19, a Espanha registrou 22.157 óbitos pelo vírus. De qualquer forma, pelo quinto dia consecutivo, o saldo permaneceu abaixo de 500 mortes.

Os casos confirmados aumentaram em cerca de 4.600, elevando o total para 213.024, de acordo com o Ministério da Saúde, que detalhou que as pessoas que foram curadas da doençajá somam 90 mil.

Apesar dos altos e baixos nos saldos diários, os especialistas em saúde afirmam que a “tendência de queda” nas infecções continua e que o pico da epidemia foi excedido no início de abril, quando foram registradas 950 mortes diárias.