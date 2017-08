Os dentes sisos, popularmente conhecidos como dentes do juízo, são os últimos molares a nascer. Geralmente, eles apontam entre os 16 e os 25 anos e causam temor pela dor e incômodo que podem provocar. Devido à fama de ser problemático, o dente siso possui estigmas e é motivo de apreensão. Abaixo, um especialista esclarece as principais dúvidas sobre o tema:

1 – Todo mundo possui os quatro sisos?

Mito. Na maior parte das vezes, as pessoas apresentam os quatro sisos, dois superiores e dois inferiores. Entretanto, há casos em que o paciente pode apresentar a ausência de algum deles ou até mesmo de todos. Em outros, ele pode até estar ali, porém pode não acontecer a erupção.

2 – É preciso extrair o siso em todos os casos?

Mito. A extração só é necessária caso o nascimento do terceiro molar atrapalhe o alinhamento da arcada dentária, cause alguma inflamação ou dor.

3 – O siso pode interferir no alinhamento da arcada dentária?

Sim. Por nascer tardiamente, pode ser que o paciente não possua espaço suficiente na boca para acomodá-lo. Ao apontar, ele pode empurrar os dentes já existentes e, consequentemente, entortá-los. Mas vale lembrar que cada caso é um caso, ou seja, se a pessoa possui espaço, não será necessária a extração.

4 – É possível retirar os quatro sisos de uma vez?

Sim. Inclusive, pode ser mais interessante remover todos de uma vez pois, como o pós-operatório requer alguns cuidados – repouso, medicação e alimentação à base de comidas líquidas e pastosas – este momento delicado será vivenciado apenas uma vez.

5 – O dente siso precisa ser retirado na adolescência?

Depende. Caso seja indicada a extração do siso, o ideal é extraí-lo na adolescência, pois as raízes ainda não estão formadas e o tecido ao redor do dente está mais maleável.

*Esclarecimentos do Dr. Paulo Coelho Andrade, especialista em implantodontia e odontologia estética