O Ministério do Turismo (MTur), em parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), prorrogou as inscrições para cursos gratuitos de especialização técnica em atrativos naturais e em atrativos culturais, voltados a guias de turismo que atuam na Região Sudeste.

Os profissionais com cadastro regular no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turístico do MTur), na categoria “Guia Regional”, podem se inscrever até na próxima quinta-feira (5) por meio do link.

As capacitações possuem carga horária de 200 horas/aula cada, sendo 160h de aulas teóricas e 40h de aulas práticas. As aulas teóricas serão ministradas uma vez por semana, com duração de 4 horas, pela plataforma online Google Meet, permitindo interação com o professor.

As aulas práticas laboratoriais serão ministradas de forma presencial, por meio de visitas técnicas e serão desenvolvidas em locais que atendam às especificidades da especialização técnica pretendida.