Agência Brasil

A vitória por 1 a 0 sobre o Figueirense, neste domingo (16), no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), foi a terceira do Cruzeiro em três partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, como iniciou o torneio com seis pontos negativos, devido à uma punição aplicada pela Fifa, só agora a Raposa pôde sair do zero na tabela de classificação.

Após uma pressão inicial cruzeirense, o Figueira se aproveitou dos espaços deixados pela equipe mineira para tomar o controle da partida. O meia Marquinho, em jogadas do atacante Keké, perdeu duas chances claras, dentro da grande área, mesmo tendo liberdade para finalizar. O castigo veio aos 45 minutos. Após o bate-rebate, a bola sobrou para o meia Maurício chutar no ângulo do goleiro Sidão, abrindo o placar para o time celeste.

Na etapa final, o Alvinegro se manteve no ataque, mas sem eficiência na finalização. Dos 13 chutes a gol, somente dois foram em direção à meta defendida pelo goleiro Fábio. Na melhor oportunidade, aos 28 minutos, o atacante Diego Gonçalves recebeu na esquerda, cortou para a perna direita e bateu procurando o ângulo, mas a bola passou ao lado do gol.