O Governo do Estado de São Paulo promete um esquema de segurança para a Copa América maior do que o utilizado no Mundial de 2014, também realizado no Brasil. Para a partida de abertura do torneio, nesta sexta-feira (14), entre Brasil e Bolívia, no Morumbi, por exemplo, foram destacados 3.016 agentes de segurança e 754 viaturas.

“Mesmo na Copa do Mundo não foi utilizado um esquema tão complexo, inclusive com o uso de drones”, disse o governador João Doria durante evento no Palácio dos Bandeirantes, nesta quarta-feira (12).

De acordo com o jornal Hoje em Dia, muito do esquema reforçado de segurança do jogo de abertura da Copa América será por causa da presença do presidente Jair Bolsonaro, que estará nas tribunas do Morumbi acompanhando a partida ao lado de autoridades da Conmebol. Doria avisou que estará em viagem ao Rio de Janeiro e, por isso, não vai ao estádio.

Câmeras serão instaladas nas catracas de entrada dos estádios. Torcedores com histórico de brigas ou procurados pela Justiça serão identificados através do sistema de reconhecimento facial e impedidos de assistir aos jogos.