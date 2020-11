Redação UN

“Não está faltando só água, não está faltando só chuva, está faltando responsabilidade com o povo de Minas Gerais”. Assim o senador Rodrigo Pacheco/DEM deu início a um vídeo por meio do qual pede ações concretas do Governo Federal para solucionar problemas relativos à baixa do Lago de Furnas.

No dia 5 de março deste ano, o senador realizou uma audiência pública, reunindo representantes da Agência Nacional de Águas (ANA), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), do Operador Nacional do Sistema (ONS), de Furnas Centrais Elétricas, do Ministério de Minas e Energia.

Segundo ele, todas as partes foram ouvidas, as dificuldades foram compreendidas, porém, na oportunidade, foram assumidos compromissos de que o problema da baixa do lago seria resolvido, até por se tratar de algo simples, que para Rodrigo Pacheco, depende quase exclusivamente de vontade política. Mas os meses passaram e nada ocorreu.