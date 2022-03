Apesar dos esforços e das orações que demandaram de São Pedro um esforço hercúleo para desregular as torneiras que lá do céu irrigam boa parte do Estado de Minas, ninguém explica por que razões a vazão defluente em Furnas está bem maior que a afluente.

Uns garantem para que se cumpra uma determinação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Urbano (ANA), exarada no início deste ano, quando se fixou que tudo seria diferente do que imaginávamos tão logo o nível do lago extrapolasse a casa dos 70% em volume armazenado.

Aí é que reside a maior dúvida da população mineira que ainda insiste em dizer que o melhor tempo para se armazenar água é o tempo chuvoso e mais ainda, que só com a represa atingindo a cota 768, será possível a exemplo do que já se comprovou através de cálculos e levantamentos pregressos que, isto conseguido, com menos de 50% do volume total, portanto, respeitando a 762 como limite mínimo, ainda se gera muita energia e, de quebra, se pode também socorrer a hidrovia Tietê/Paraná.

Esta semana, mais uma vez, as redes sociais que representam alguns grupos que congregam alguns milhares de seguidores, os quais há anos exigem o cumprimento do mando constitucional – garantia de uso múltiplo das águas – além daquilo que desde o ano passado se tornou também constitucional neste estado, através da Emenda 106 – aquela que fixa as cotas mínimas em 762 para Furnas e 663 para Peixoto -, participaram de reuniões em Brasília onde, representantes de Ministérios, Agências Reguladoras e outros órgãos ligados aos setores de produção e distribuição de energia, de transportes aquaviários e da infraestrutura, quando tiveram a oportunidade de mais uma vez ouvirem aquelas promessas que, há anos, já conhecem.