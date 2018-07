O estacionamento na rua Dr. Newton Pires, no Centro de Formiga, passará por mudanças a partir de quinta-feira (19).

Atualmente, é permitido estacionar veículos no lado direito da via, no sentido do prédio Neném Belo /Terminal Rodoviário. Com a alteração, valerá o lado esquerdo, onde está localizado o Hospital Santa Marta.