O Governo de Minas Gerais abriu edital de concurso público para provimento de 20 vagas de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG).

O valor da inscrição é R$60 e pode ser feita até o dia 2 de outubro no site da Fundação Cefet Minas.

Para se inscrever, o interessado deve comprovar a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017, que vale como a primeira etapa do processo seletivo.

Os aprovados com um mínimo de 350 pontos em cada prova objetiva e 500 pontos na redação serão classificados. Os primeiros 20 serão convocados para a segunda etapa, que consiste na frequência e conclusão do curso de graduação em Administração Pública (Csap), ministrado pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.

Oferecido de forma gratuita, o curso tem duração de quatro anos, período em que os estudantes recebem uma bolsa de estudos mensal correspondente a um salário mínimo.

Após formados, os bacharéis recebem o título de Administradores Públicos e são nomeados para atuar como Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) em um dos diversos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.

Carreira

Essenciais para o para o aprimoramento da gestão pública em Minas Gerais, os EPPGG são aptos a trabalhar nas áreas de planejamento e avaliação, administração financeira e orçamentária, contabilidade, modernização da gestão, racionalização de processos, gestão e tecnologia da informação, recursos logísticos, recursos materiais, recursos humanos e administração patrimonial.

A remuneração do cargo de EPPGG, nível 1, grau A, pode corresponder a até R$5.100, aproximadamente, considerando o Vencimento Básico acrescido de 100% da Gratificação de Desempenho e Produtividade Individual e Institucional – GDPI (valor variável).

Excelência

O Csap foi classificado em primeiro lugar entre os 1.857 cursos de Administração Pública e Administração do país no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) referente a 2015.

No ranking geral, que engloba 8.121 cursos superiores de todas as áreas, o curso de Administração Pública da Fundação João Pinheiro obteve a segunda colocação, considerando a nota bruta geral.

O Enade é realizado com periodicidade trienal pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

A graduação também mantém a tradição de obter conceitos elevados no Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação (Mec) e na avaliação do Guia do Estudante, utilizado como instrumento de auxílio aos estudantes na procura por instituições de ensino superior de qualidade. No triênio 2013-2014-2015, o Csap obteve nota 4 no IGC e, no período 2014-2015-2016, recebeu 5 estrelas na avaliação do Guia do Estudante.