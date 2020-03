Cerca de 47 mil servidores do Estado, que recebem salários entre R$ 2.501 e R$ 3.000 líquidos, irão ter o 13º provimento pago integralmente na próxima segunda-feira (16). O anúncio foi feito pelo próprio governador de Minas, Romeu Zema, na tarde desta quinta-feira (12). Veja o vídeo abaixo:

O pagamento representa, conforme o Governo de Minas, a quitação de 83% da folha dos servidores e pensionistas do Estado e custará R$ 159 milhões ao caixa. Com a medida, a educação, área com maior número de servidores do Executivo estadual, terá 81% de seus servidores contemplados.

Matéria do Hoje em Dia