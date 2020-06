O boletim Epidemiológico sobre os casos de coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado na manhã desta quinta-feira (11), apontou o registro de novas mortes pela Covid-19 em Carmo do Cajuru (2), Divinópolis (1) e Nova Serrana (1).

Com a atualização, o Centro-Oeste de Minas passou para 17 mortes pela doença. O boletim desta quinta também apontou o registro de novos casos em Pará de Minas (13), Lagoa da Prata (10), Formiga (4), Pompéu (4), Itaúna (3), Carmópolis de Minas (2), Pimenta (2), Japaraíba (2), Candeias (1), Carmo do Cajuru (1), Cláudio (1), Nova Serrana (1), Oliveira (1) e Papagaios (1).

A região passou de 752 confirmações nesta quarta (10) para 798 nesta quinta. O número representa um aumento 6,11% de casos positivos na região.

Casos confirmados

Divinópolis é a cidade com o maior número de registros na região, com 232 pessoas testadas para a Covid-19. Lagoa da Prata aparece em seguida, com 153 casos confirmados. A terceira cidade com mais números de casos e Carmo do Cajuru, com 51 registros, segundo o boletim.