Redação Últimas Notícias

Indignação e sensação de abandono são o que os moradores dos bairros Ouro Verde e Jardim Montanhês sentem em relação à administração municipal.

Ruas sem calçamento, cheias de buracos, locais públicos como quadra e a academia ao ar livre tomados pelo mato, são alguns dos motivos que nutrem a indignação dos moradores.

“No mês passado nos reunimos com o vereador Marcelo Fernandes e representantes da Prefeitura, como o secretário de Obras e o encarregado pela limpeza urbana. Eles vieram no bairro viram a situação crítica em que vivemos e nos garantiram que tomariam providências. Desde então estamos aguardando”, disse um morador do bairro Ouro Verde, que completou “Nossa última esperança foi a cobrança do vereador Marcelo junto a Prefeitura. E agora, quem poderá nos salvar?”.