O Supremo Tribunal Federal (STF) não se curvou aos reclamos dos seus opositores, exerceu plenamente as suas funções constitucionais e no dia 29 de abril suspendeu a nomeação para a direção-geral da Polícia Federal, por desvio de finalidade, e mostrou funcionar as instituições brasileiras de um Estado Democrático de Direito, onde as normas jurídicas regem a conduta de todos, inclusive dos governantes.

Marcelo Novelino (Curso de Direito Constitucional, Ed. JusPodivm, 2017, p. 256-257) leciona que o Estado Democrático de Direito tem como característica a garantia jurisdicional da supremacia da Constituição.

No Brasil, os artigos 1º. e 2º., da Constituição, preveem sermos um Estado Democrático de Direito, onde os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si.

O STF é o guardião da Constituição Federal e julga ações sobre regramentos constitucionais.