O Boletim Epidemiológico divulgado na terça-feira (2) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) apontou que Formiga, Estrela do Indaiá, Luz e Oliveira tiveram casos prováveis de dengue descartados.

O município de Formiga aparecia na semana passada com 909 casos, agora aparece com 818 casos prováveis da doença. O informe estadual aponta ainda os casos de zika e chikungunya nas cidades do Centro-Oeste.

O Estado descartou dois casos em Estrela do Indaiá que aparecia com 5 casos na semana passada e agora aparece com 3. Luz havia registrado na semana passada 28 casos prováveis e agora está com 25. Oliveira teve redução de 5 casos prováveis da doença. O município aparecia com 50 e agora está com 45.

Pará de Minas segue com o maior número de casos prováveis da região: são 3.048 casos prováveis. No último boletim o município tinha 2.521 casos prováveis. Outras cidades do Centro-Oeste de Minas registraram crescimento no número de casos prováveis da doença.