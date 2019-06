A Assembléia Legislativa do estado do Alabama, no sul dos Estados Unidos, aprovou uma lei que exige a castração química para pedófilos condenados.

O projeto está agora nas mãos da governadora, a republicana Kay Ivey, que deve decidir se o ratifica ou não.

O texto exige castração química para pedófilos condenados por crimes sexuais com crianças de até 13 anos de idade.

Trata-se de uma exigência para sair da prisão, após o cumprimento da pena. Caso o condenado se negue a passar pela castração, correrá o risco de continuar na cadeia.