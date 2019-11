O Governo enviou, na quarta-feira (6/11), um projeto de lei à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) que propõe a criação de uma estrutura de inteligência dentro da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), para auxiliar no combate à criminalidade. Além de permitir melhor elaboração, execução, monitoramento e avaliação das políticas públicas, a medida vem reforçar os índices positivos na redução de violência em Minas apurados em 2019. Até setembro, os roubos caíram quase 30% e os homicídios 14,7%.

O Gabinete Especial de Gerenciamento de Informações Estratégicas será responsável por cuidar de dados de defesa e segurança pública considerados sensíveis ao Estado. A reestruturação também inclui a criação de cargos de secretários adjuntos para aprimorar a interação intersetorial.

O arranjo, porém, não trará aumento das despesas para Minas Gerais. Para atender à Lei de Responsabilidade Fiscal, serão extintos cargos do Grupo de Assessoramento da Administração Direta do Executivo. O corte também inclui parte de gratificações temporárias e função gratificada do grupo.

O projeto enviado à ALMG complementa as mudanças da Reforma Administrativa (Lei 23.304, de 2019) na estrutura do Estado, aperfeiçoando a integração entre planejamento e execução das ações estatais.