O Estado anunciou que novas linhas de ônibus vão interligar as cidades mineiras. Por isso, a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) vai abrir processo licitatório para o sistema de transporte intermunicipal.

O edital com o aviso de concorrência pública, sob o regime de concessão, foi publicado nesta quinta-feira (21). Clique aqui para ter acesso ao documento. Conforme o Governo, as novas linhas farão as ligações entre locais onde hoje não há linhas regulares operando.

A abertura das propostas ocorrerá no próximo dia 26 de outubro.

“O objetivo é garantir o pleno atendimento do sistema intermunicipal a todos os municípios mineiros, dentro de um modelo de concessão que visa conferir maior atratividade e redução de custos na prestação do serviço”, informou a Setop.

As linhas serão distribuídas em sete lotes e vão abranger 16 dos 17 Territórios de Desenvolvimento de Minas.

Licitação

Poderão participar do processo licitatório pessoa jurídica, legalmente constituída, que tenha caracterizado o transporte coletivo de passageiros como atividade; microempresas e empresas de pequeno porte do setor de transporte de passageiros, bem como licitantes em consórcio. Os contratos terão prazo de 22 anos.