O 13º salário dos servidores das forças de segurança pública de Minas Gerais, que inclui policiais militares e civis, além do Corpo de Bombeiros e agentes penitenciários, será pago em duas parcelas, nos dias 26 de dezembro de 2017 e 19 de janeiro de 2018.

Diferentemente do que ocorre com os vencimentos mensais, em que há escalonamento dependendo do valor do salário, o 13º será depositado em duas parcelas iguais, sendo cada uma correspondendo a metade do salário.

As demais categorias seguem sem previsão para receber o benefício, mas o governo garantiu que “não vai medir esforços para cumprir os compromissos assumidos junto aos servidores e aos cidadãos mineiros”. Em nota, o Estado assegurou que “segue mobilizando esforços para assegurar o pagamento a todos os trabalhadores”.

Para levantar a verba que destinará ao pagamento do 13º do funcionalismo público, o governador Fernando Pimentel (PT) tem ido pessoalmente a Brasília na tentativa de acelerar a tramitação de projetos de lei, em especial, o que autoriza a venda da dívida ativa no mercado financeiro.

O chefe do Executivo estadual tem mobilizado deputados da bancada federal em Minas para marcarem presença na votação do projeto, prevista para acontecer na semana que vem.