O Serviço Nacional de Clima da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) emitiu um alerta de tsunami às 10h29 (de Brasília) deste sábado, após um terremoto de nível 7,2 na escala Richter atingir a costa do Haiti. Segundo relatos da imprensa internacional, o país da América Central registrou danos provocados pelo fenômeno.

O tremor foi sentido em todo o Haiti, e danos materiais já foram registrados nas cidades de Jérémie e Los Cayos, no sudoeste da península da Ilha de Hispaniola, que o Haiti compartilha com a República Dominicana, segundo imagens de testemunhas citadas pela agência de notícias AFP.

O sismo, que ocorreu às 8h30 locais (9h30 no Brasil), foi registrado a cerca de 12 quilômetros da cidade de Saint-Louis du Sud, e seu hipocentro tinha 10 quilômetros de profundidade, de acordo com o relatório do USGS.

O instituto emitiu um alerta vermelho devido à possibilidade de o terremoto ter deixado grande número de vítimas, informou a agência de notícias Europa Press.