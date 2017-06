Um menino de cinco anos morreu após ter o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol, no final da tarde desta quinta-feira, 15, no bairro Bela Vista, em Ibirité.

Segundo o pai da vítima, Denilson Pereira, 48, a criança descia de bicicleta em direção à um campo de terra em velocidade considerável, quando foi surpreendido pela linha com cerol, mais conhecida como linha chilena. Jefferson Silva, de 15 anos, presenciou a cena e afirma ter tentado alertar a vítima, Breno Pereira de Brito, porém não foi à tempo da criança desviar.

O pai levou a criança para brincar com a bicicleta em um campo de futebol quando ouviu gritos do adolescente de 15 anos. Ele correu até o local e encontrou Breno ensanguentado e com um corte profundo no pescoço. Pessoas que estavam próximas ao local colocaram o menino em um carro e seguiram em direção a um hospital na tentativa de salvá-lo. No caminho, eles encontraram uma ambulância e pediram ajuda.

Os socorristas encaminharam Breno para o hospital São José, no bairro Jardim Industrial, em Contagem. Porém, a criança já chegou ao hospital sem vida.

A Polícia Militar (PM) levou Jefferson para a Delegacia de Plantão de Ibirité, acompanhado de um responsável, para prestar esclarecimentos. O adolescente negou que a linha fosse sua e afirma que a ela estava agarrada no mato por onde passou a criança com a bicicleta. A perícia compareceu ao local e recolheu a linha chilena para análise.