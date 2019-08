As inscrições para o 1º Processo Seletivo (Vestibular) 2020 do Centro Universitário de Formiga (Unifor- MG) já estão abertas. Elas podem ser feitas pelo site da instituição, até às 18h do dia 25 de outubro ou no centro universitário, até às 18h do dia 26 de outubro.

A taxa de inscrição é R$ 40. Os candidatos serão submetidos a uma Redação Discursiva e uma Prova de Conhecimentos Gerais dos Ensinos Fundamental e Médio, no dia 27 de outubro, no campus, das 9h às 13h.

São oferecidas vagas nos seguintes cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia ( curso atualizado ), Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas – Bacharelado, Ciências Contábeis, Design de Interiores ( novo curso ), Direito, Educação Física – Bacharelado, Educação Física – Licenciatura, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Estética, Fisioterapia, Marketing, Medicina Veterinária, Pedagogia e Produção Cervejeira ( novo curso ).

Os cursos são ministrados no período noturno. Na graduação em Medicina Veterinária, as aulas ocorrem no turno matutino, com atividades na parte da tarde. São ofertados diversos benefícios aos alunos, tais como: Bolsa Social, Bolsa Amigos do Bairro, Bolsa Monitoria, Bolsa Artigo 84, Bolsa Enfermagem, Bolsa Licenciatura, Bolsa Biblioteconomia, Bolsa Projeto de Extensão, Iniciação Científica, Financiamento Estudantil (FIES), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), Programa Residência Pedagógica, desconto para estudantes com uma ou mais graduações, convênios e estágios.