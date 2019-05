O presidente Wagner Pires de Sá pode ter de comprometer patrimônio pessoal para ressarcir o Cruzeiro caso seja comprovado que, por dolo, ele e sua diretoria causaram prejuízo financeiro ao clube. Outra punição pode ser a suspensão, com impedimento de concorrer a cargos diretivos, ou até mesmo a expulsão do Conselho Deliberativo do clube.

Segundo o jornal Hoje em Dia, isso está previsto na Seção VI do Estatuto do clube que trata do Conselho Diretor. Logo no parágrafo I o texto diz que os diretores são pessoalmente responsáveis pelos atos praticados e obrigações contraídas em nome do clube se agirem com culpa ou dolo.

Em 21 de outubro de 2015, em reunião no Parque Esportivo do Barro Preto, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro aprovou a adequação do Estatuto do clube para que ele pudesse aderir ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut).

Três pontos principais foram incluídos: reforço da autonomia do Conselho Fiscal, limitação no percentual de investimento e responsabilização pessoal dos dirigentes que, por dolo, causarem prejuízo financeiro ao clube.