Novas pavimentações e construções de pontes. Essas são algumas das intervenções feitas nas rodovias MG-176 e MG-429, entre Luz e Lagoa da Prata. Os investimentos somam R$ 75,6 milhões, incluindo materiais, supervisão e desapropriações.

As ações, do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER-MG), foram feitas em 45,5 quilômetros. Nessa quinta-feira (22), o governador Fernando Pimentel fez a entrega das obras.

As vias são fundamentais para o escoamento de produtos e mercadorias da agroindústria da região. Segundo o governo estadual, moradores, comerciantes, agricultores, pecuaristas, donos de indústrias e usineiros aguardavam pelas intervenções.

Uma ponte sobre o rio São Francisco, com 220 metros, foi construída, além de muros de arrimo para o acesso à estrutura. Também foram feitos serviços de restauração e alargamento da ponte sobre o ribeirão Jorge Pequeno.

Durante a inauguração, no distrito de Esteios, em Luz, Fernando Pimentel lembrou que a obra é uma demanda de mais de 40 anos da população. “Minas é um estado com municípios pequenos, o governador tem que se desdobrar para tentar estar em todos eles. Vim entregar uma obra que é um sonho da região”, disse Pimentel.

O prefeito de Luz, Ailton Duarte, lembrou que usava a estrada, que era de terra, para transportar sua produção de leite. “Sabemos da responsabilidade do governador, que concluiu a obra com todas as dificuldades. Neste momento temos que dar as mãos para superar as dificuldades que vivemos”.

Investimentos

O governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Transportes de Obras Públicas (Setop) e do DEER/MG, investiu R$1,5 bilhão em obras rodoviárias, incluindo pavimentação, manutenção e ampliação da capacidade, além de pontes e viadutos.

De julho de 2015 a dezembro de 2017 foram construídos e concluídos trechos numa extensão de 574 quilômetros. Conforme o Estado, levando em conta outros serviços como tapa-buraco, limpeza do sistema de drenagem, reposição de sinalização, dentre outros, mais de 27 mil quilômetros de estradas passaram por melhorias.

IMPRIMIR