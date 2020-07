A polícia alemã investiga o desaparecimento da estudante brasileira Lívia Andrade Perrone Medina, de 27 anos.

A jovem de Bebedouro (SP), que se mudou em 2017 para Aachen, cidade próxima da fronteira com a Bélgica, para cursar um mestrado em sustentabilidade na RWTH Aachen University, foi vista pelos amigos pela última vez no sábado (27) depois de embarcar em um trem com destino a Hamm por volta das 9h30.

A investigação foi tornada pública na imprensa alemã na segunda-feira (29) depois que apurações preliminares não levaram ao paradeiro da estudante.

Pelas redes sociais, a mãe de Lívia, Maria Rita Andrade, relatou ter passado às autoridades locais todos os telefones de contato que possam ajudar nas investigações.