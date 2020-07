A estudante brasileira Lívia Perrone Medina, de 27 anos, que estava desaparecida desde sábado (27) na Alemanha, foi encontrada viva nesta sexta-feira (3), diz a polícia local. O comunicado informa que as buscas pela estudante, natural de Bebedouro (SP), foram encerradas e que ela não corre perigo.

“A busca pela Livia Perrone Medina, de 27 anos, emitida na quinta-feira (2 de julho de 2020), é retirada. O paradeiro de Perrone Medina pode ser determinado – não há perigo para ela. A polícia de Aachen agradece expressamente a população por seu apoio às medidas de busca”, diz a nota publicada no site da polícia.

A família de Lívia também já foi avisada. Em uma publicação nas redes sociais, a mãe da estudante, Maria Rita Perrone, disse que a filha está ‘bem e com vida’.

“Recebemos através do Consulado do Brasil em Frankfurt a confirmação de que nossa querida Lívia Perrone Medina foi encontrada bem e com vida. Aguardamos informe oficial da polícia alemã com maiores detalhes. Agradecemos imensamente a todos! “, relata o post.