Será sepultado, no Cemitério São Lucas, em Janaúba (Norte de Minas), no final da tarde desta sexta-feira (2), o corpo do estudante de direito Cades Emanuel Pimenta Santos Norte, de 20 anos.

De acordo com informações levantadas pela Polícia Militar de Janaúba, o estudante morreu com um tiro na cabeça, disparado por ele mesmo numa perigosa brincadeira, chamada “roleta russa”, na quinta-feira à noite (1º).

Nos registros da Polícia Militar, a morte de Cades Emanuel foi classificada como “autoextermínio”. Ainda não se sabe de quem era a arma usada por ele, o que será objeto de investigação.

Conforme a PM, o universitário estava em companhia de um amigo, que foi encaminhado à delegacia logo após o trágico acontecimento, para prestar depoimento. O rapaz contou para os policiais que na noite de domingo, ele recebeu uma ligação de Cade Emanuel, seu vizinho, para ir até a casa do estudante de direito, consumir bebidas alcoólica e ouvir música. O convite foi aceito.