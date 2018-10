A estudante de Medicina Michelle Giannini Teixeira do Valle, de 24 anos, morreu na tarde de terça-feira (23) após ter sido picada por uma formiga na casa onde ela morava, em Salvador.

A jovem foi internada por volta das 14h de segunda-feira (22) no Hospital da Bahia (HBA). Segundo a unidade de saúde, Michelle foi levada ao local em estado extremamente grave por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações dos agentes do Samu, a estudante foi vítima de uma picada de inseto, que evoluiu para grave síncope com choque circulatório e parada cardiorrespiratória (PCR).

O HBA informou ainda que os médicos do Samu tentaram por cerca de 40 minutos reanimar a jovem antes de encaminhá-la ao hospital, onde chegou em coma profundo (Glasgow 3), sem reflexos de tronco. Na unidade de saúde, foram solicitados todos os exames e testes toxicológicos.