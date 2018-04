A estudante Mirna Mendonça, de 16 anos, lançará no sábado (14) o livro “Mente em transição”. A primeira obra da formiguense reúne poesias que retratam a fase da adolescência.

De acordo com a escritora que está no segundo ano do ensino médio, o livro é uma coletânea de poesias que ela escreveu em quatro anos. “As poesias que reuni neste livro vinham sendo feitas desde 2014. Elas tratam da fase adolescente, de sentimentos que todo adolescente têm”

Mirna é filha da fonoaudióloga e cantora Geoconda Maria da Silva e do psicólogo e músico Roberto Mendonça. Além de poetisa, ela é compositora. Em 2010, quando tinha 8 anos, venceu o 1º Festival de Música de Formiga com uma canção autoral. No mesmo ano, recebeu o troféu Odette Khouri no 40º Festival Nacional da Canção.

O lançamento do livro “Mente em transição” ocorrerá neste sábado no Centro Cultural Claudinê Sílvio dos Santos (antiga Casa do Engenheiro) às 19h. A escritora produziu cem exemplares da obra que será vendida no evento a R$25.

O Centro Cultural Claudinê Sílvio dos Santos está localizado à Alameda Chico Goião, s/n, no bairro Santa Teresa.