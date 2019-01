A estudante mineira Bárbara Silva Vicentini, de 17 anos, foi uma das 55 pessoas, de todo o país, que alcançou nota máxima na redação do Enem 2018. Sonhando em cursar medicina, a adolescente afirmou que não tinha tanta habilidade com a construção textual, mas produzia, semanalmente, textos de dissertação-argumentativa – gênero cobrado na prova. Ela estudou no Colégio Batista Mineiro, em Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte.

Para Bárbara, a redação do ano passado, que tratou sobre “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”, foi um grande desafio. “Talvez, por ter achado o tema não tão fácil, tenha me esforçado mais na hora de escrever. Eu já tinha feito redações sobre tecnologia e inclusão digital, mas nunca do jeito que foi abordado no Enem”, explicou.

O segredo para a nota máxima, de acordo com ela, foi manter a serenidade. “Na hora, me lembrei de tudo que já tinha visto sobre o assunto e mantive a calma. O desespero atrapalha muito”, disse. “Achei a proposta relevante, pois trouxe reflexão sobre como agimos na internet em relação aos dados pessoais que divulgamos sem mesmo saber quantas pessoas têm acesso a eles”, pontuou.