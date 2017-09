O prefeito Eugênio Vilela sancionou nesta sexta-feira (15), o projeto de lei 84/2017, aprovado pela Câmara Municipal, na segunda-feira (11).

O projeto Aluno Nota Dez consiste no reconhecimento e consequente premiação anual de estudantes do ensino fundamental da rede municipal, levando em conta a média geral de notas, a frequência e disciplina, apurada no aproveitamento escolar, ao final de cada ano letivo.

A homenagem será realizada em Sessão Solene, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, e comunicada antecipadamente o local, dia e horário, e contará com a presença de autoridades, imprensa, membros das escolas e demais interessados.

A proposta é de autoria do vereador Marcelo Fernandes. De acordo com ele, o intuito é reconhecer o desempenho dos alunos que se destacarem durante o período letivo e incentivar os demais estudantes na melhoria da aprendizagem.

Marcelo Fernandes ressalta ainda que o projeto visa desenvolver um número cada vez maior de alunos com o hábito de estudar, resgatando valores importantes, tais como: responsabilidade, interesse e empenho, para que se tenha melhor qualidade de ensino e aprendizagem, gerando assim uma perspectiva de futuro melhor para os alunos do município de Formiga.