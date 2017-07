O município de Córrego Fundo abriu processo seletivo para concessão de passe escolar para estudantes carentes residentes e domiciliados na cidade, que estejam regularmente matriculados em curso superior ou curso técnico nível médio do período matutino e vespertino.

As inscrições podem ser feitas até terça-feira (1º), das 13h às 17h, na Secretaria de Educação.

O passe escolar constitui-se no pagamento integral do valor do transporte que compreende o trajeto de ida à instituição de ensino e retorno ao ponto de partida no município.

Para a inscrição, são solicitados os seguintes documentos (originais e cópia):

– Ficha de requerimento;

– Carteira de Identidade;

– Cadastro de Pessoa Física – CPF;

– Foto 3x4 recente;

– Comprovante de residência;

– Comprovante de matrícula do curso e comprovante de frequência no semestre anterior, se for o caso;

– Cadastro socioeconômico, acompanhado de comprovante de renda dos membros familiares e histórico escolar do ensino fundamental e/ou médio – anexo II;

– Declaração de hipossuficiência – anexo III.

Para mais informações sobre os critérios e documentos exigidos, acesse o edital no site da Prefeitura de Córrego Fundo.

A concessão do benefício é determinação da Lei Municipal nº 684/2017.