Esta é a 10ª vez consecutiva que os estudantes mineiros conquistaram o ouro na Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). No total, os alunos conquistaram 1.585 medalhas, sendo 125 douradas, 384 de prata e 1.076 de bronze.

Dos 913.546 alunos de todo o país que fizeram as provas da segunda etapa, 109.216 eram mineiros. O Estado foi o maior vencedor, seguido de São Paulo, que conquistou 1.222 medalhas. Esta é a 12ª edição da competição e, no site da Obmep é possível acessar a lista de estudantes premiados.

Além disso, os medalhistas poderão participar do Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC-Obmep), que será realizado em 2017. O aluno com participação regular no PIC tem direito a uma bolsa de Iniciação Científica Jr. do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq/MCTI).

Também foram premiados pela Olimpíada professores, escolas e secretarias de educação de municípios que se destacam em virtude do desempenho dos alunos.

Um dos medalhistas de ouro é o aluno do 7º ano da Escola Estadual Presidente Tancredo de Almeida Neves, no município de Cláudio, Agnaldo Camargos de Sousa Junior. O estudante atribui a medalha à sua dedicação e ao gosto pela disciplina.

“Desde criança eu já gostava de Matemática e sempre aproveito as oportunidades que tenho aqui na escola. Ano passado ganhei prata com a ajuda da minha irmã. Esse ano, como ela não podia me ajudar, usava os exercícios que a professora passava pra gente fazer e eu fui estudando assim. Estou muito feliz com a medalha”, conta Agnaldo.

Segundo a diretora da escola, Aldair Rodrigues Rezende, todos os anos a escola tem medalhistas na Obmep, o que desperta ainda mais o interesse dos alunos. “As professoras trabalham muito e incentivam os alunos a participarem da Olimpíada. Todos os anos temos medalhistas na escola e isso faz com que eles esperem ansiosos à realização da Obmep”, destaca.

Novidade para 2017

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) informou que, a partir de 2017, a Obmep será integrada à Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), constituindo uma única competição aberta a todas as escolas brasileiras, sem exceção.