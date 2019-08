Um grupo de seis alunos de 14 anos e um professor da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, em Minas Novas, no Alto Jequitinhonha, estão de malas prontas para embarcar nesta sexta-feira (2) para representar o Brasil em Taiwan, na prova final da Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras.

Com passagens e passaporte em mãos, os alunos só conseguirão realizar a viagem por causa da solidariedade que permitiu que esse sonho se tornasse realidade.

Os alunos participaram pela primeira vez da Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras com duas turmas: 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio, e conquistaram quatro medalhas. Diante do resultado, os estudantes foram convidados para fazer parte da delegação brasileira para disputa da etapa mundial, que ocorrerá em Taiwan, de 4 a 8 de agosto. Foram escolhidos para viajar Gabriel Lopes, João Gustavo, Thais Pereira, Eric Soares, Vitor Samuel e João Pedro Avelino, todos de 14 anos. Eles destacam que a vitória só foi possível por causa da colaboração de todos os colegas de turma.