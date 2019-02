Os estudantes inscritos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de 2018 que não compareceram à prova e tiveram o recurso de justificativa indeferido têm até o dia 22 deste mês para apresentar interposição no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Conforme o edital, tanto o aluno quanto o coordenador do curso podem entrar com o novo recurso de justificativa. O Inep informou que está enviando mensagens eletrônicas para todos os estudantes que têm direito à interposição. Os coordenadores de curso também recebem comunicações personalizadas, solicitando que alertem os alunos.

Entre os critérios para a liberação do exame estão acidentes, assalto, casamento, luto, acompanhamento de cônjuge, problemas de saúde, licença maternidade e paternidade ou exercício de atividade profissional no dia da prova. O recurso deve ser feito no Sistema Enade, com login e senha.