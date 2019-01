Estudantes interessados em ingressar em uma universidade pública no país têm até esta sexta-feira (25) para fazer a inscrição no Sistema Único de Seleção Unificada (Sisu). São ofertadas 235 mil vagas em 129 instituições de ensino superior. Porém, a recomendação é não deixar o cadastro para a última hora. Candidatos têm reclamado de dificuldades e lentidão na plataforma.

Os problemas podem ter sido provocados devido aos acessos simultâneos ao site, que no primeiro dia, terça-feira (22), chegou a 350 mil, segundo o Ministério da Educação (MEC).

Uma dessas pessoas foi a relações públicas e estudante de enfermagem Débora Borges, de 30 anos. Ela afirma ter tido contratempos em todos os anos que participou dos testes. Em 2018, chegou a protocolar uma denúncia na Ouvidoria da pasta. “Algum tempo depois me responderam afirmando que o problema não era do sistema, mas sim da minha internet”.

Na terça-feira, Débora contou que precisou ter paciência para finalizar as escolhas pelos cursos de medicina e enfermagem. “Fiquei o dia inteiro tentando entrar na minha conta, mas o site só ficava carregando e a caixa de confirmação, necessária para o login, não aparecia. Já eram 21h quando finalmente consegui”, explicou.

Dificuldades também foram encontradas por Vitória Cerqueira, de 17 anos. Moradora de Timóteo, no Vale do Aço, ela tentou o acesso durante toda a manhã do primeiro dia de inscrição. A jovem busca uma vaga em medicina em Minas ou em um estado vizinho.

“Não aparecia a mensagem com o código, antes de entrar nas inscrições. Somente um comunicado do servidor pedindo para atualizar a página”.

O resultado do Sisu será divulgado na próxima segunda-feira (28)

Alta procura

Procurado para comentar os problemas relatados pelos estudantes, o MEC informou nessa quarta-feira (23) que ainda não tinha um posicionamento. Na terça-feira, a pasta emitiu um comunicado garantindo ter adotado medidas para facilitar a navegação pelo Sisu. Na nota, alegou que as inconsistências ocorreram devido ao volume de visitas à plataforma. Nas edições anteriores, o ministério afirmou que recebia de 25 mil a 30 mil acessos simultâneos.

Novidades

Um dos motivos para a quantidade de cliques no site pode ser uma novidade em vigor a partir deste ano. A divulgação das notas de corte – pontuação mínima necessária para entrar no curso pretendido – passou a ser feita em cinco momentos diferentes ao longo do dia.

Antes, a informação estava disponível só à meia-noite. Agora, os dados são atualizados às 7h, 12h, 17h30 e 20h. Dessa forma, o aluno terá que conferir o site nesses horários para saber a classificação e, se for o caso, mudar a alternativa de curso.

Outra alteração é que os estudantes selecionados em qualquer uma das duas opções de graduação não poderão participar da lista de espera. Até 2018, aqueles que conseguiam se classificar na segunda opção ainda podiam ter a chance de ser escolhido na primeira.