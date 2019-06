A Polícia Civil apreendeu em Varginha no sábado (15), dois estudantes com uma arma falsa, materiais explosivos, munições calibre 22 e roupas e acessórios como máscaras, toucas e luvas. Um computador também foi apreendido. A suspeita é que os adolescentes estariam planejando um ataque a uma escola particular da cidade.